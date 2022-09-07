Для более сотни связистов Северного флота начались полевые лагерные сборы

Более 100 связистов принимают участие в полевых сборах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У связистов Северного флота начались полевые лагерные сборы, условиях на которых максимально приближены к полевым. После поднятия по тревоге более 100 участников сборов совершили марш-бросок на полигоны.

- Во время полевых сборов военнослужащие отработают работу полевых узлов связи, улучшат взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, - сообщила пресс-служба Северного флота.

Помимо личного состава в сборах участвуют 30 единиц техники.

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