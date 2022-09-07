Автодорогу в село Лопарская перекроют 10 сентября

Внутрь территории будут пропускать только машины местных жителей
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из-за проведения традиционных осенних Саамских игр дорогу в село Лопарская временно перекроют. ХХV игры состоятся в эту субботу, 10 сентября.
- Автоподъезд к центральной площади села будет перекрыт с 7.00 до 16.00, - сообщили в администрации Кольского района.
На территорию будут пропускать только машины местных жителей (по прописке). Водителей просят отнестись с пониманием к таким неудобствам и оставлять свой транспорт перед КПП.
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