Автодорогу в село Лопарская перекроют 10 сентября

Внутрь территории будут пропускать только машины местных жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за проведения традиционных осенних Саамских игр дорогу в село Лопарская временно перекроют. ХХV игры состоятся в эту субботу, 10 сентября.

- Автоподъезд к центральной площади села будет перекрыт с 7.00 до 16.00, - сообщили в администрации Кольского района.

На территорию будут пропускать только машины местных жителей (по прописке). Водителей просят отнестись с пониманием к таким неудобствам и оставлять свой транспорт перед КПП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru