В Апатиты на День города приедет певец Сергей Минаев

Сергей Минаев является автором пародийных кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатиты приедет известный певец и композитор Сергей Минаев - он выступит на День города. Концерт начнется в 17.00 10 сентября.

Сергей Минаев является автором пародийных кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х, называет себя «первым поющим советским диск-жокеем».

Напомним: Алексей Ягудин провел мастер-класс для юных фигуристов в Оленегорске. Олимпийский чемпион совместил теорию и практику.

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