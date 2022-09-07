В Апатиты на День города приедет певец Сергей Минаев

Сергей Минаев является автором пародийных кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Апатиты приедет известный певец и композитор Сергей Минаев - он выступит на День города. Концерт начнется в 17.00 10 сентября.
Сергей Минаев является автором пародийных кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х, называет себя «первым поющим советским диск-жокеем».
Напомним: Алексей Ягудин провел мастер-класс для юных фигуристов в Оленегорске. Олимпийский чемпион совместил теорию и практику.
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