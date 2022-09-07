Юрий Фомин: Гаджеты провоцируют напряжение органов зрения и нарушение осанки

Школьники смогут использовать телефоны, но на переменах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году вступили в силу изменения в образовательном процессе в России. Теперь использование телефонов на уроках запрещено: учащиеся должны или убирать их в сумки и не доставать или же сдавать учителю в локеры.

Новшество прокомментировал вице-губернатор Мурманской области Юрий Фомин.

- Гаджеты часто имеют маленький размер экрана, это прежде всего отрицательно влияет на их здоровье, провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки. Ограничение в использовании телефона во время образовательного процесса позволит им не отвлекаться, погрузиться в предмет и новые знания, - сообщил Юрий Фомин Nord-News.

Он отметил, что школьники смогут пользоваться телефонами на переменах, в том числе для связи с родителями.

Напомним: учебная неделя в школах теперь будет начинаться с патриотического занятия.

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