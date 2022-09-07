Жилстройнадзор прокомментировал информацию, что жители Мурманской области будут оплачивать коммунальные долги соседей

Северянам объяснили - платить за соседей не надо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области напряженно отреагировали на сообщения, появившиеся в соцсетях, что с 1 сентября жильцы многоквартирных домов будут оплачивать коммунальные долги соседей. Конечно, не все, а за общедомовые нужды.

Ситуацию прокомментировали в областном жилстройнадзоре. С 1 сентября 2022 года действительно стало действовать постановление Правительства РФ о новом порядке расчета платы за общедомовые нужды (ОДН).

- Согласно вступившим в силу изменениям, каждый собственник жилья будет оплачивать ОДН только в пределах своей доли в общем имуществе дома. Ранее большинство северян платили по нормативу, в случае, если не было общедомового прибора учета, если в доме он был, то перерасчет не делался из-за отсутствия специального механизма. Теперь этот механизм создан и при наличии такого прибора учета плата в объеме потребления электрической энергии будет распределяться равномерно среди всех собственников пропорционально доле в общем имуществе, - сообщили в министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ищут причину загрязнения водопроводной воды. Также в регионе работает "горячая линия", на которую принимают жалобы на отсутствие отопления.

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