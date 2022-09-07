Готовность строящегося угольного терминала «Лавна» составляет 47%

Строительство "Лавны" выполнено почти наполовину. Фото: правительство Мурманской области

На левом берегу Кольского залива в Мурманской области продолжается строительство угольного терминала «Лавна». Если в августе его готовность составляла 46%, то в сентябре уже 47%.

- Мы планируем запустить угольный терминал во второй половине 2023 года. В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» – наличие прямого выхода к нейтральным водам. Сейчас мы прорабатываем расширение номенклатуры грузов, перерабатываемых в порту «Лавна», в рамках дальнейшего развития проекта, - рассказал «ПортНьюс» генеральный директор АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих.

На данный момент возводятся гидротехнические сооружения, складская зона и железнодорожная составляющая. Для «Лавны» привлекают внебюджетные средства, стоимость объекта будет скорректирована с учетом роста цен на стройматериалы. На федеральном и региональном уровнях отмечалась растущая роль терминала в условиях антироссийских санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru