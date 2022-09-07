В Мурманске сбили переходившего дорогу на красный сигнал мужчину

ДТП произошло возле остановки "Улица Фадеев Ручей". Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около девяти часов вечера 6 сентября в Первомайском округе Мурманска сбили пешехода. ДТП произошло у дома №220 на проспекте Кольском.

- Водитель Mitsubishi допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадавший выжил, его госпитализировали.

Напомним: в конце августа на Кольском проспекте сбили мужчину, который перебегал оживленный участок в неположенном месте. Пешеход погиб, его реанимация попала на видео.

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