В Туломе во время пожара погиб мужчина

Пожар полностью уничтожил квартиру. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 7 сентября в Туломе случился пожар в жилом доме №1 на улице Ручьевой. Около четырех часов утра здесь загорелась квартира на третьем этаже из пяти.

- Квартира оказалась уничтожена огнем по всей площади 45 кв.м. Погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается. Из подъезда эвакуировано 13 жильцов, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На ликвидацию пожара понадобился час.

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