В Мурманске избавились от стихийной парковки в центре города

Пешеходную зону у Ленина, 52 оградили бетонными блоками. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске у здания №52 на проспекте "Ленина" убрали стихийную парковку. Здесь часто ставили машины посетители ТЦ "Аметист", кафе "Кружка", Gray Goose, а также ряда других магазинов и кафе. Помимо этого порой оставляли авто те, кто приехал в Октябрьский районный суд.

Однако теперь пешеходную зону оградили бетонными блоками, так как ранее автолюбители игнорировали знак пешеходной зоны.

Напомним: в Мурманске массово срезают ограждения вдоль дорог.

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