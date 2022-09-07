Глава администрации Мурманска рассказал, почему в городе массово срезают заборы

Часть ограждений демонтируют, чтобы установить новые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманска заметили, что в городе массово срезают заборы вдоль дорог. Хотя еще несколько лет назад их массово ставили. А в этом году на покраску выделили 8 миллионов рублей.

В администрации областного центра рассказали, почему убирают заборы.

- Дорожные ограждения убирают там, где они больше не должны располагаться по новому ГОСТУ. Это позволит уменьшить визуальную нагрузку и сделает улицы более уютными. На некоторых участках, где ограждения все-таки необходимы, их планируется заменить на более современные, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в сентября в городе появятся четыре первые теплые остановки.

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