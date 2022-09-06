Житель Мурманска купил билеты в театр в Интернете и потерял 40 тысяч рублей

Полицейские выяснили, что оплата прошла через сайт-двойник официального популярного театра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний мурманчанин потерял деньги, наткнувшись на мошенников Интернете. Мужчина хотел купить билеты в театр.

- Северянин нашел сайт "известного театра" и решил купить там билеты. Для этого он оформил онлайн-заказ, после чего определенную сумму денег списали с его банковской карты. Как пояснял мужчина, при оплате услуги на телефон ему пришло сообщение о переходе по ссылке, чтобы внести полную оплату. После того, как мужчина выполнил указания мошенника,у него сразу же списали около 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Полицейские выяснили, что оплата прошла через сайт-двойник официального популярного театра и его доменное имя зарегистрировано за пределами РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru