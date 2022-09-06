Учитель русского языка и литературы из Мурманска прошла в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Далее из участников отберут семь финалистов, которые представят оригинальный вариант преподавания своего предмета. Фото: gov-murman.ru

Учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова стала полуфиналисткой шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия 1». Из нескольких тысяч претендентов жюри отобрало 35 лучших.

Большую поддержку заполярный педагог получила от своего руководителя — директора лицея, в котором она работает.

- Ты растешь, развиваешься, совершенствуешься в профессии, если твою инициативу и стремления поддерживает и помогает реализовать руководитель. Не буду скрывать, что мне повезло «быть на одной волне» с лучшим педагогическим коллективом, — рассказывает Дарьяна.

Далее из участников отберут семь финалистов, которые представят оригинальный вариант преподавания своего предмета. Это и станет главным испытанием конкурса. Учениками лучших педагогов станут не только телезрители, но и известные личности.

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