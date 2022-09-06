Сотрудники ФСБ задержали жителя Мурманска за призыв к уничтожению немусульман

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Мурманске сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя, который занимался экстремистской деятельностью. Молодой человек разделял идеологию радикального ислама и был приверженцем запрещенной в России террористической организации “Катиба Таухид валь-Джихад”.

Так, северянин разместил в соцсети "Одноклассники" комментарий, который побуждал мусульман к уничтожению людей, не исповедующих их религию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам публичного призыва к осуществлению экстремистской деятельности, совершенного в Интернете. Мурманчанину грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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