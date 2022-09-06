В центре Мурманска установят четыре теплые остановки с инфракрасными обгревателями

В сентябре в Мурманске появятся первые теплые остановки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой осенью и зимой жители и гости Мурманска смогут оценить работу теплых остановок. Первые из них появятся в центре города в ближайшее время.

- Четыре остановочных комплекса демонтировали на площади Пять Углов и на улице Капитана Егорова. Это было сделано для установки фундаментов. Уже в сентябре на этих остановках появятся теплые павильоны нового образца с инфракрасными обогревателями, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в апреле стало известно, что в областном центре установят 100 новых остановок за 260 миллионов рублей. В 2021 году в Мурманске стали устанавливать умные комплексы с зарядками для телефонов.

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