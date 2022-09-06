В Мурманской области завершилась работа арт-резиденции «Терский берег»

Важной частью работы художников стало проведение обучающих мероприятий для местных жителей в Умбе и Варзуге. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области подошла к концу работа арт-резиденции «Терский берег». По югу Кольского полуострова в рамках проекта путешествовали художница Илона Голуда, фотограф Виктор Юльев, художник и дизайнер Иван Егоров и художница Дарья Орлова.

Каждый из них заранее продумал проект, который смог бы воплотить в жизнь во время поездки или по ее завершению. За время арт-резиденции художники побывали в Умбе, Кузреке, Оленице, Кашкаранцах, Кузомени и Варзуге.

- Помимо погружения в культуру и быт поморов, важной частью работы художников стало проведение обучающих мероприятий для местных жителей в Умбе и Варзуге. В рамках пленэров на открытом воздухе, творческих встреч и тематических мастер-классов резиденты делились с северянами опытом и рассказывали о том, что вдохновляет их на создание творческих проектов, - рассказали в минкультуры Мурманской области.

В минувшие выходные по итогам арт-резиденции в Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка «Пленэр на Терском берегу» от художницы Илоны Голуда. Проекты остальных участников арт-резиденции будут представлены северянам осенью этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru