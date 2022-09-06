Из миграционного центра Мурманска эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Все посетители и работники эвакуированы. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

Сообщение об угрозе взрыва поступило в миграционный центр Мурманска, что находится на улице Дзержинского. На месте происшествия работают правоохранители.

- Все посетители и работники эвакуированы. Сотрудники ДПС заблокировали проезд по улице Дзержинского, - сообщают в Telegram-канале "Мурманск" (18+).

Остается надеяться, что угроза минирования окажется ложной.

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