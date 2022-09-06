В Мурманской области к новому учебному году открыли 18 "Парт Героев"

В Мурманской области открыли 18 парт с именами Героев РФ. Фото: правительство Мурманской области

5 сентября в Мурманской области открыли 15 "Парт Героев" в рамках федерального проекта. Учебные столы с именами Героев РФ, прошедших боевые действия, должны будут способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

- Каждый из тех, чьи подвиги увековечены в истории Родины, достойно исполнял свой долг перед ней. Многие из героев до сих пор находятся на военной службе, все они так или иначе связаны с Мурманской областью: кто-то здесь родился и учился, кто-то служил в воинских частях регион, - сообщили в правительстве Мурманской области. - Так, в кадетской школе Мурманска появилась парта подполковника Сергея Николаевича Бойко, заместителя командира отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Напомним: Сергей Бойко стал Героем России в августе этого года.

- Моему подразделению была поставлена задача овладеть стратегически важной высотой для дальнейших успешных действий других подразделений. Высоту взяли в кратчайшие сроки, перешли к ее обороне и оборудованию. Длительное время под огнем артиллерии и авиации, танков противник пытался выбить мое подразделение. Сначала было двукратное превосходство, в последнюю атаку противник был отбит в пятикратном превосходстве. Мы долго держали высоту. Я не думал о страхе, думал, что назад пути нет. Все понимали, что стоять надо до конца. Это не только моя награда, но и моих товарищей, - рассказал на награждении Сергей Бойко.

Напомним: по понедельникам в Мурманской области будет проходить патриотическое занятие.

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