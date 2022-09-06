Недалеко от Кандалакши встретили медведя

Мишка побежал в сторону "Ульяшево". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кандалакшском районе северяне повстречали медведя - тот выглядывал из леса. Косолапый попал на видео.

- 3 сентября медведя заметили между садово-огородническими товариществами "Автомобилист" и "Ульяшево". В итоге мишка побежал в сторону "Ульяшево", - отметили в паблике "Кандалакша онлайн".

Напомним: рядом с аэропортом "Мурманск" сфотографировали медведя. Хищник выходит к дороге.

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