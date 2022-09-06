"Схватил за шею и повалил на землю". В Мурманске молодой человек напал на 11-летнюю девочку

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске поймали 20-летнего молодого человека, который напал на 11-летнюю девочку. Северянин попал под уголовное дело по факту совершения разбоя (части 1 статьи 162 УК РФ).

- 2 сентября в следственный отдел поступило сообщение от матери ребенка - мужчина напал на девочку возле подъезда дома по проспекту Кирова. Найти злоумышленника и задержать его в кратчайший срок удалось благодаря тесному взаимодействию с сотрудниками полиции. Мужчину заключили под стражу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Как уточнили в УМВД России по Мурманской области, возвращаясь после школы домой, девочка поставила на скамейку рюкзак, в котором были ее учебники и мобильный телефон. Со спины школьницы подошел неизвестный, который был пьян. Он схватил девочку за шею, повалил на землю и забрал школьную сумку, скрывшись в неизвестном направлении.

После задержания похищенное имущество вернули матери девочки. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Свою вину он полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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