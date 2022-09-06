В Мурманске в районе МГТУ мотоциклист попал в ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске в районе МГТУ произошло ДТП с участием мотоциклиста.
- В 12.30 в районе дома №1/1 на улице Шмидта водитель мотоцикла не справился с управлением, транспорт опрокинулся. Водитель получил травмы, его доставили в медицинское учреждение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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