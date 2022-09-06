В Кандалакше за сутки сгорели два деревянных здания

Причины пожаров в обоих случаях предстоит установить. Фото: vk.com/murman01

В Кандалакше 5 сентября сгорели два нежилых деревянных дома. Сначала вспыхнуло здание на Школьном проезде, 5. На место происшествия оперативно отправились пожарные.

- По прибытии огнеборцев горели перекрытия на первом этаже дома с чердачным помещением. Был риск перехода огня на кровлю. Сгорели две комнаты общей площадью 40 квадратных метров. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Затем дежурные караулы вновь отправились на вызов. На этот раз на Кировской аллее загорелось старое отдельно стоящее деревянное строение.

- Строение обгорело на всей площади 54 квадратных метра. Произошло частичное обрушение конструкций второго этажа и кровли, общая площадь которых составила 30 квадратных метров. В тушении задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники, - отметили в ведомстве.

Причины пожаров в обоих случаях предстоит установить.

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