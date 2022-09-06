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Общество6 сентября 2022 10:15

С начала года из Мурманской области отправили на экспорт 121 тысячу тонн рыбы

Продукция уехала в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, Японию, Нигерию, США
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Также было ввезено 27 тысяч тонн импортных кормов для аквахозяйств.

Также было ввезено 27 тысяч тонн импортных кормов для аквахозяйств.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года из Мурманской области отправили в зарубежные страны более 121 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, которые выработали мурманские береговые рыбоперерабатывающие предприятия и суда на промысле.

Продукцию экспортировали в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, Японию, Нигерию, США.

- Также было ввезено 27 тысяч тонн импортных кормов для аквахозяйств, занимающихся товарным выращиванием атлантического лосося и форели. Объем поставляемой молоди рыбы лососевых пород составил более 12 миллионов экземпляров, - сообщает Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора.

Напомним: Арабские страны хотят получать морского ежа, ламинарию и мидии из Мурманской области. Экспорт деликатесов из Баренцева моря может начаться в ближайшее время.

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