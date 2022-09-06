С начала года из Мурманской области отправили на экспорт 121 тысячу тонн рыбы

Также было ввезено 27 тысяч тонн импортных кормов для аквахозяйств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года из Мурманской области отправили в зарубежные страны более 121 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, которые выработали мурманские береговые рыбоперерабатывающие предприятия и суда на промысле.

Продукцию экспортировали в страны Евросоюза, Китай, Корею, Вьетнам, Японию, Нигерию, США.

- Также было ввезено 27 тысяч тонн импортных кормов для аквахозяйств, занимающихся товарным выращиванием атлантического лосося и форели. Объем поставляемой молоди рыбы лососевых пород составил более 12 миллионов экземпляров, - сообщает Североморское межрегиональное Управление Россельхознадзора.

Напомним: Арабские страны хотят получать морского ежа, ламинарию и мидии из Мурманской области. Экспорт деликатесов из Баренцева моря может начаться в ближайшее время.

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