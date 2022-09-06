В Североморске устранили коммунальную аварию на теплосети

Отопление уже вернулось в дома Североморска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 5 сентября 34 дома, в том числе школа и детский сад, в Североморске остались без горячей воды и отопления из-за аварии. Отключение затронуло 3495 человек, из них 874 - дети.

- На 12.00 6 сентября теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ищут причину загрязнения водопроводной воды, поступающей в жилые дома, которое началось после старта отопительного сезона.

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