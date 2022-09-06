В Мурманске открыта вакансия для бармена-официанта с зарплатой в 100 тысяч рублей

Зарплата в 00 тысяч рублей предполагает работу без выходных и до 14 часов в день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список предложений о работе с хорошим доходом в Мурманской области пополнила вакансия бармена-официанта, которому предлагают платить 100 тысяч рублей в месяц. Это в 2,5 раза больше средней зарплаты официантов в регионе (около 38 тысяч в месяц).

- Среди требований - обязательное знание стандартов обслуживания, владение ПК и отличное знание правил этикета. Будущему сотруднику предстоит готовить рабочее место к приему посетителей, работать с кассовым аппаратом, проводить инвентаризации, готовить документы, связанные с ведением кассовых операций, накладные для склада, а также обслуживать гостей в зале, - сообщают специалисты hh.ru.

При этом условия труда вакансии с приличной зарплатой не самые простые: вахтовый метод без выходных, смена длится до 14 часов.

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