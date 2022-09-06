Сломанную горку на детской площадке в Мурманске починят в 2023 году при наличии финансирования

Сломанную часть горки демонтировали. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В конце августа "КП"-Мурманск" писала, что на детской площадке рядом со школой №20 в Мурманске родители обнаружили опасную горку. Часть ее была сломана, острые края пластмассы могли поранить детей.

После нашей публикации администрация Мурманска в группе "КП" в "ВКонтакте" прокомментировала ситуацию с горкой.

- К сожалению, имеют место факты несоблюдения гражданами правил при использовании спортивного инвентаря, безответственного отношения к имуществу комплекса, что приводит к повреждению оборудования, находящегося на площадке. Кроме того, оборудование, предназначенное для детей младшего школьного возраста, используется взрослыми, что также приводит к нарушению работы данной конструкции. Ремонт горки включен в муниципальную программу Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 гг. и планируются к выполнению в 2023 году при условии выделения достаточного финансирования. В настоящее время горка выведена из эксплуатации, ограждена, сломанная конструкция снята, - уточнили в мэрии.

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