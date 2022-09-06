Рота Северного флота получила почетное наименование "Мурман"

Бойцы прошли подготовку для участия в СВО. Фото: скриншот видео/t.me/andrey_chibis
Рота Северного флота, в состав которой входят военнослужащие, прошедшие подготовку для участия в спецоперации, получила почетное наименование "Мурман".
- Каждый из них является примером настоящего мужества и безграничного патриотизма. Вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым пожелали ребятам успешного выполнения всех поставленных задач. Ждем домой с победой! - написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в конце августа на специальную военную операцию на Украине отправилась стрелковая рота "Коми" Северного флота. Туда вошли контрактники разного возраста из Республики Коми.
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