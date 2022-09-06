10 ударов ножом из-за яичницы. В Мурмашах произошло жестокое убийство

Убийство в Мурмашах произошло из-за яичницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

63-летней жительнице Мурмашей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство 60-летнего мужа. Как уточняют в СКР по Мурманской области, трагедия разыгралась 6 ноября прошлого года на улице Тягунова. Тем вечером супруги выпивали.

- Мужчина попросил жену приготовить яичницу на ужин, та отказалась. Началась ссора, женщина взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее 10 ударов в грудь и живот. После этого она позвонила сыну, который приехал домой и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина скончался в больнице спустя неделю, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину женщина признала, до суда ее заключили под стражу.

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