По понедельникам в школах Мурманской области будут проходить патриотические занятия "Разговоры о важном"

По понедельникам в образовательных учреждениях будут проводить патриотические занятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С учебного года 2022/2023 в школах, гимназиях, лицеях страны вводится новшество. Теперь понедельники будут начинаться с патриотического занятия "Разговоры о важном" для всех классов от первого до выпускного.

- Оно будет проходить до основных занятий. Учащиеся будут исполнять гимн России, также будет торжественная церемония с государственным флагом - пронос его перед учениками или поднятие, если это позволяют условия. В нашем случае его будут нести учащиеся школы - участники движения "Юнармия", - объяснили "КП"-Мурманск" в одной из школ Мурманска.

Также детям и их родителям будут раздавать текст государственного гимна для того, чтобы его можно было выучить и исполнять во время занятия.

Напомним: 1 сентября на линейках ко Дню знаний уже прошли церемонии с триколором и исполнением государственного гимна.

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