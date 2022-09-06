В Мурманске шестой день ищут пропавшего мужчину в штанах NASA

О пропавшем мурманчанине нет вестей с 1 сентября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске шестой день ищут пропавшего 44-летнего Геннадия Антонова.

По данным поискового отряда "МурманСпас", 1 сентября около 15.30 мужчина вышел из дома на улице Александрова в неизвестном направлении.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку, черные спортивные штаны с надписями NASA, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Геннадия, просят позвонить в полицию по телефонам 01, 102 или в "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

Напомним: с 4 сентября в Зеленоборском ищут 79-летнюю Татьяну Бушманову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru