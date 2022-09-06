Мурманчанин, по вине которого в ДТП погиб 7-летний ребенок, получил три с половиной года колонии

Смертельная авария произошла год назад. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Суд вынес приговор 69-летнему водителю из Мурманска, по вине которого 6 июля 2021 года случилась смертельная авария. На дороге Кола-Верхнетуломский столкнулись Toyota Hilux, за рулем которой был обвиняемый, и Renault Logan.

37-летний водитель Renault Logan и 7-летний пассажир погибли на месте, еще два человека получили серьезные травмы. Суд признал, что водитель Toyota стал виновником аварии, так как выехал на "встречку".

- Мужчина приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Родным пострадавшей стороны он должен заплатить 3,9 миллиона рублей.

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