В Зеленоборском пропала 79-летняя женщина

Пропавшую северянку ищут с 4 сентября. Фото: vk.com/severspas51

Поисково-спасательный отряд "СеверСпас" объявил новый поиск человека.

С 4 сентября нет информации о местоположении 79-летней Татьяны Бушмановой (Комягиной) из Зеленоборского.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы с сединой, карие глаза. Была одета в валенки, халат темного цвета в красный цветочек, бордовую шерстяную кофту на кнопках, возможно, была зеленая косынка, золотые сережки с красным камнем. С собой пропавшая взяла телефон и ключ от квартиры на веревке.

Волонтеры отмечают, что Татьяна Николаевна нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам полиции 01, 102 или в "СеверСпас" +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50.

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