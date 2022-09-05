Виновник смертельной аварии на дороге Кола-Верхнетуломский заплатит родным погибших 3,9 миллиона рублей

Смертельная авария произошла год назад. Фото: vk.com/murmansk_dtp

6 июля 2021 года на дороге Кола-Верхнетуломский произошло смертельное ДТП: столкнулись Toyota Hilux и Renault Logan. Погибли два человека - 37-летний водитель Renault и 7-летний ребенок в этой машине, помимо этого пострадали еще два человека. Их травмы врачи оценили как вред здоровью средней тяжести и тяжкий вред.

Спустя год виновник аварии - 69-летний водитель Toyota Hilux, выехавший на полосу встречного движения, - услышал приговор.

- Мужчина приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселения, а также с возмещением материального ущерба родственникам пострадавших 3,9 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянин еще может обжаловать приговор.

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