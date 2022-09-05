Обрыв проводов у троллейбуса в Мурманске попал на видео

У общественного транспорта по ходу движения слетели с линии оба провода. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске днем 5 сентября троллейбус, подъезжающий к конечной остановке на улице Гаджиева, остался без своих "рогов".

У общественного транспорта по ходу движения слетели с линии оба провода. Инцидент попал на видео.

- Видно, что провод был оборван еще раньше, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

К счастью, обошлось без аварий.

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