Обрыв проводов у троллейбуса в Мурманске попал на видео

У общественного транспорта по ходу движения слетели с линии оба провода. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске днем 5 сентября троллейбус, подъезжающий к конечной остановке на улице Гаджиева, остался без своих "рогов".
У общественного транспорта по ходу движения слетели с линии оба провода. Инцидент попал на видео.
- Видно, что провод был оборван еще раньше, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
К счастью, обошлось без аварий.
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