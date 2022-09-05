В Мурманской области 6 сентября ожидаются дожди и сильный ветер

Ожидается облачная погода, временами дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни погода не порадует жителей Мурманской области: без зонтика лучше на улицу не выглядывать.

6-7 сентября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием тыловой части циклона, расположенного над Ямало-Ненецким автономным округом.

- Ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +7+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также до 8 сентября в Кандалакшском районе и в районе Полярных Зорь сохранится 4 региональный класс пожарной опасности, в районе Апатитов - 5 региональный класс пожарной опасности.

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