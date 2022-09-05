"Клавдия Еланская" задерживается с отправлением в Островной до 7 сентября

Из заполярной столицы судно планирует отправится в Островной 7 сентября в 17.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Из-за плохой погоды выход теплохода "Клавдия Еланская" из порта Мурманск вновь перенесли. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Островной.

Так, из заполярной столицы судно планирует отправится в Островной 7 сентября в 17.00. Прибытие в ЗАТО - 8 сентября в 9.00. Из Островного теплоход должен выйти 8 сентября в 18.00 и прибыть в Мурманск 9 сентября в 11.00.

В расписание еще могут внести коррективы.

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