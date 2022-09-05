54-летняя жительница Мурманска нашла на остановке портмоне и попала под уголовное дело

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летняя мурманчанка оказалась в полиции, решив присвоить себе чужой кошелек с деньгами.

Как выяснили сотрудники полиции, портмоне принадлежало северянину, который ранним утром, возвращаясь из увеселительного заведения, забыл его на остановке общественного транспорта. В кошельке было 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время в магазине он обнаружил, что кошелек пропал, а на остановке его уже не было.

Оказалось, что портмоне украла безработная женщина, которая успела потратить все деньги на личные нужды.

- В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ей грозит до пяти лет лишения свободы. С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru