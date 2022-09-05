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Общество5 сентября 2022 12:06

Из-за нереста семги сдвинули сроки ремонта дороги на Териберку

До середины октября буровзрывные работы ограничены
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Также на график повлияло позднее заключение подрядчиком договора субподряда на буровзрывные работы.

Также на график повлияло позднее заключение подрядчиком договора субподряда на буровзрывные работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае этого года начались работы по реконструкции второго участка дороги на Териберку. С приходом осени сроки сдачи ремонтных работ пришлось сдвинуть. Причина тому - нерест семги.

Как рассказали Nord-News в региональном минтрансе, из-за нерестового периода, чтобы не нанести ущерб водным биоресурсам, с начала сентября и до середины октября буровзрывные работы ограничили.

- С проектировщиком прорабатывается вопрос по уточнению зон, подпадающих под ограничения и соотнесение мест буровзрывных работ, - пояснили информагентству в минтрансе.

Также на график повлияло позднее заключение подрядчиком договора субподряда на буровзрывные работы.

Полностью дорогу собираются отремонтировать к 2024 году.

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