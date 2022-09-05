Из-за нереста семги сдвинули сроки ремонта дороги на Териберку

Также на график повлияло позднее заключение подрядчиком договора субподряда на буровзрывные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае этого года начались работы по реконструкции второго участка дороги на Териберку. С приходом осени сроки сдачи ремонтных работ пришлось сдвинуть. Причина тому - нерест семги.

Как рассказали Nord-News в региональном минтрансе, из-за нерестового периода, чтобы не нанести ущерб водным биоресурсам, с начала сентября и до середины октября буровзрывные работы ограничили.

- С проектировщиком прорабатывается вопрос по уточнению зон, подпадающих под ограничения и соотнесение мест буровзрывных работ, - пояснили информагентству в минтрансе.

Также на график повлияло позднее заключение подрядчиком договора субподряда на буровзрывные работы.

Полностью дорогу собираются отремонтировать к 2024 году.

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