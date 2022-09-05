С 7 сентября из Мурманска в Пермь начнут летать прямые самолеты

Самолеты будут курсировать из Мурманска еженедельно по средам и субботам.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из Мурманска теперь можно прямым самолетом улететь в Пермь. Первый рейс запланирован на 7 сентября, сообщает комитет по туризму Мурманской области.
Самолеты будут курсировать из Мурманска еженедельно по средам и субботам (вылет в 19.05 и 09.20 соответственно). Время в пути составит 2 часа 35 минут.
Из Перми рейсы будут также по средам и субботам (в 17.25 и 07.55). Время в пути составит 2 часа 45 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru