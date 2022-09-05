С 7 сентября из Мурманска в Пермь начнут летать прямые самолеты

Самолеты будут курсировать из Мурманска еженедельно по средам и субботам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманска теперь можно прямым самолетом улететь в Пермь. Первый рейс запланирован на 7 сентября, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Самолеты будут курсировать из Мурманска еженедельно по средам и субботам (вылет в 19.05 и 09.20 соответственно). Время в пути составит 2 часа 35 минут.

Из Перми рейсы будут также по средам и субботам (в 17.25 и 07.55). Время в пути составит 2 часа 45 минут.

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