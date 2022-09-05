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Общество5 сентября 2022 11:22

С начала года в Мурманскую область ввезли 12 миллионов мальков лосося и форели

Рыбу направили на выращивание двум предприятиям
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
При лабораторных исследованиях вирусных и бактериальных инфекций у мальков не выявлено.

При лабораторных исследованиях вирусных и бактериальных инфекций у мальков не выявлено.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала 2022 года в Мурманскую область ввезли 12 миллионов 100 тысяч мальков лосося и форели для их выращивания. Всего - 19 партий. Об этом сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

- Посадочный материал направили двум предприятиям Мурманской области, которые занимаются товарным выращиванием рыбы. Выпуск мальков в садки рыбоводных хозяйств также был произведен под контролем специалистов отдела ветнадзора и Управления, - сообщили в ведомстве.

При лабораторных исследованиях вирусных и бактериальных инфекций у мальков не выявлено.

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