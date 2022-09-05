Фестиваль молодежных субкультур проведут в Коле вместо Мурманска

Северяне увидят трюки на велосипедах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 сентября в Коле на Поморской набережной пройдет осенняя версия фестиваля молодежных субкультур. Ранее его проводили в Долине Уюта в Мурманске.

- Набережная вошла в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2021 года, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Северяне смогут увидеть трюки на самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX.

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