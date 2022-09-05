Пенсионерка из Мурманска не поверила мошенникам и сохранила почти миллион рублей

Пенсионерка, зная о подобных схемах обмана, не стала продолжать разговор с мошенником. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

69-летняя мурманчанка проявила бдительность и смогла сохранить свои сбережения. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что мошенники пытались выманить у нее деньги.

- На стационарный телефон северянке поступил звонок от неизвестного мужчины. Тот представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочка попала в ДТП, она является виновницей аварии. Чтобы урегулировать ситуацию и избавить ее от ответственности, необходимо передать курьеру около 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Пенсионерка, зная о подобных схемах обмана, не стала продолжать разговор с мошенником.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Покушение на преступление", части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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