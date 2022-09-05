В Шонгуе из пожара в жилом доме огнеборцы спасли двух кошек и собак

На пожаре работали 6 человек личного состава, 3 единицы техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шонгуе 4 сентября пожарные спасли из языков пламени домашних животных, которые находились в горящей квартире. Пожар случился в доме на улице Комсомольской.

- На пожаре работали 6 человек личного состава, 3 единицы техники. Огонь повредил бытовые вещи и технику на общей площади 15 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Из квартиры эвакуированы две кошки и две собаки, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Всего за минувшие выходные в Мурманской области пожарно-спасательные подразделения выезжали по тревоге 31 раз.

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