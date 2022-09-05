Житель Оленегорска избил возлюбленную смесителем для воды

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

51-летняя жительница Оленегорска оказалась в медучреждении после ссоры с гражданским мужем. Женщина получила травму головы.

Как выяснили сотрудники полиции, накануне северянка распивала дома алкоголь вместе со своим возлюбленным. В ходе застолья между ними завязался конфликт, и ссора переросла в драку.

- Чтобы доказать свою правоту оленегорец схватил старый смеситель для воды и ударил им в область головы сожительницы. От полученных травм женщина упала на пол. Злоумышленник, испугавшись за здоровье северянки, вызвал скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

44-летнего мужчину задержали. Он пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение. Ссора возникла из-за взаимных претензий на бытовой почве.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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