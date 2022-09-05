Завершены поиски 39-летнего мужчины из Мурманска

Мужчина вернулся домой. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске успешно завершились поиски 39-летнего Дмитрия Ульянова. Напомним: мужчина пропал около полуночи 31 августа, когда ушел из дома на улице Хлобыстова. Несколько дней местонахождение мужчины было не известно.

Как сообщили волонтеры ПСО "МурманСпас", северянина нашли живым и невредимым. Подробности того, где он пропадал, не уточняются.

Напомним: почти 150 человек приняли участие в поисках 11-летнего не разговаривающего мальчика, который потерялся под Кандалакшей.

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