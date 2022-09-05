Следком проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Зареченске

Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: vk.com/sumurm

4 сентября в Зареченске в доме на улице Княжегубской случился пожар. Спасатели нашли в квартире 83-летнего мужчину без признаков жизни. К сожалению, реанимационные мероприятия были безуспешны, северянин погиб.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

- Для определения причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Также для установления причин пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с обогревательным прибором, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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