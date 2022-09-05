В Мурманской области взыскали более 2,7 миллиона рублей алиментов в рамках акции "Собери ребенка в школу"

В рамках мероприятия приставы провели 16 арестов имущества, из них 4 автомобиля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В преддверии Дня знаний судебные приставы Мурманской области проводили акцию "Собери ребенка в школу – заплати алименты!".

В рамках мероприятия приставы провели 16 арестов имущества, из них 4 автомобиля. Всего было арестовано имущество на сумму в 1,6 миллиона рублей.

- В рамках 214 исполнительных производств установлены источники доходов нерадивых родителей, вынесено 163 постановления о временном ограничении права на выезд должникам за пределы РФ и 11 постановлений об ограничении права на управление транспортом, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Также за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ 16 родителей, в отношении 22 должников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ.

Всего по итогам акции судебные приставы взыскали более 2,7 миллиона рублей алиментов.

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