Общественники Мурманска: «Родина» может не дождаться реконструкции

Состояние "Родины" вызывает у северян опасения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 4 сентября в здании бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске произошел пожар. Это не первое возгорание в этом году, ранее огнеборцы работали по этому адресу весной. Общественники переживают, что уникальное здание может не дождаться восстановления.

- Уважаемые областные и городские чиновники! Призываем вас, не дожидаясь начала ремонтных работ, принять участие в спасении объекта культурного наследия регионального значения бывшего кинотеатра "Родина"! Ужасающее состояние памятника подчеркивают кучи мусора вокруг него! Немедленно, не дожидаясь обещанных 500 миллионов, потратить тысяч 20 на вывоз хлама! - написали в своей группе "ВКонтакте" представители Мурманского областного отделения ВООПИиК.

Общественники заметили мусор рядом с "Родиной". Фото: vk.com/murman.voopik

Напомним: на сайте госзакупок появилась закупка «Выполнение работ по приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра "Родина"». Начальная стоимость – 496 миллионов рублей.

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