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Общество5 сентября 2022 7:49

Алексей Лыженков про грязную воду в домах Мурманска: "Причина пока не понятна"

В Мурманске ищут причину грязной водопроводной воды после начала отопительного сезона
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
После начала отопительного сезона мурманчане жалуются на грязную водопроводную воду.

После начала отопительного сезона мурманчане жалуются на грязную водопроводную воду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вечером 31 августа начался отопительный сезон. В некоторых домах отопления еще нет, а в некоторых из тех, где батареи стали горячими, жильцы столкнулись с неожиданной проблемой - вода из крана потекла грязная и в отдельных случаях с плохим запахом.

Как сообщил заместитель губернатор Мурманской области - министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, после поступления жалоб была создана рабочая группа, в которую вошли представители "Мурманэнергосбыта", "Мурманскводоканала" и регионального министерства государственного жилищного и строительного надзора.

- Рабочая группа внимательно отрабатывает каждый адрес, ищем причину, потому что это не отдельный "куст", а ряд домов, разбросанных по всему городу. Сейчас управляющие компании вместе с "МЭС" и водоканалом промывают распределительные сети в домах, чтобы уйти от проблемы. Также "Мурманскводоканал" берет пробы воды, к этой работе присоединились и сотрудники Роспотребнадзора. На сегодняшний день не очень понятно, почему так произошло, - отметил Алексей Лыженков.

Напомним: для жителей Мурманской области заработала «горячая линия» по отоплению. От северян принимают звонки с жалобами на холодные батареи.

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