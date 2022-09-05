Алексей Лыженков про грязную воду в домах Мурманска: "Причина пока не понятна"

После начала отопительного сезона мурманчане жалуются на грязную водопроводную воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вечером 31 августа начался отопительный сезон. В некоторых домах отопления еще нет, а в некоторых из тех, где батареи стали горячими, жильцы столкнулись с неожиданной проблемой - вода из крана потекла грязная и в отдельных случаях с плохим запахом.

Как сообщил заместитель губернатор Мурманской области - министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, после поступления жалоб была создана рабочая группа, в которую вошли представители "Мурманэнергосбыта", "Мурманскводоканала" и регионального министерства государственного жилищного и строительного надзора.

- Рабочая группа внимательно отрабатывает каждый адрес, ищем причину, потому что это не отдельный "куст", а ряд домов, разбросанных по всему городу. Сейчас управляющие компании вместе с "МЭС" и водоканалом промывают распределительные сети в домах, чтобы уйти от проблемы. Также "Мурманскводоканал" берет пробы воды, к этой работе присоединились и сотрудники Роспотребнадзора. На сегодняшний день не очень понятно, почему так произошло, - отметил Алексей Лыженков.

Напомним: для жителей Мурманской области заработала «горячая линия» по отоплению. От северян принимают звонки с жалобами на холодные батареи.

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