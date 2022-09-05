В Оленегорске открылась вторая модельная библиотека в рамках нацпроекта "Образование"

В Оленегорске работают уже две модельные библиотеки. Фото: правительство Мурманской области

На минувших выходных в Оленегорске открыли новую модельную библиотеку в рамках национального проекта "Культура". Для города это второй такой объект.

- Всего в Мурманской области открыто уже 13 современных библиотек. До конца года планируем открыть еще 6 модельных библиотек, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Мурманская областная научная библиотека объявляет прием изданий на региональный конкурс "Книга года". Участвовать могут издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Заполярья, а также сами авторы.

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