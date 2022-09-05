Губернатор поручил не допускать пробок во время проведения фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске

Ради "Гольфстрима" и массового забега перекрывали мост через Кольский залив. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 4 сентября в Мурманске образовалась пробка длиной в несколько километров из-за перекрытия части Прибрежной дороги и моста через Кольский залив. Причиной ограничения движения стал фестиваль "Гольфстрим".

- Не могу не поблагодарить организаторов фестиваля, это была совместная работа администрации Мурманска, министерства спорт и специализированной организации "Спорткульт51".15-й юбилейный фестиваль получился масштабным и красивым. На что просил бы обратить внимание: важно создавать комфортные условия не только для участников, такое мероприятие связано с перекрытиями, прошу быть внимательнее ним, чтобы в момент, когда гости разъезжаются, было, например, реверсивное движение, надо принимать дополнительные меры, потому что пробки, конечно, были, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: участниками и зрителями "Гольфстрима" стали 8,5 тысячи человек.

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